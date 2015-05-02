В Кіровоградській області з мосту впав рейсовий автобус. Загинули 2 людини, 8 - травмовані

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, сьогодні близько 14.30 на автодорозі сполученням Кіровоград-Платонове з’їхав з дороги та впав з мосту рейсовий автобус МАН. У момент пригоди в салоні перебували понад 20 пасажирів та водій.

Читайте такожАвтобус з демобілізованими потрапив у ДТП у Полтавській області, є загиблі (фото)За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням і перетнув зустрічну смугу. Після цього транспортний засіб зламав металеву огорожу та впав у рів глибиною більш ніж 6 м. У результаті двоє осіб загинуло та 8 – травмовано.

"У результаті двоє людей від отриманих тяжких травм загинули на місці ще до приїзду швидкої. 8 осіб, серед яких одна неповнолітня дитина, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Обставини пригоди з’ясовують слідчі", - зазначили в МВС.