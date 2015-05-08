Синоптики пообіцяли українцям грози з градом і шквалами на святкові вихідні

В окремих районах при грозах можливий град, посилення вітру до 15-18 метрів на секунду. Температура повітря очікується однорідною. Протягом дня вона буде коливатися в межах 15-22 градусів тепла, вночі 6-14 градусів тепла, повідомляє «Оpogode».

У західній частині 9 травня опадів не очікується, 10-11 місцями пройдуть дощі з грозами. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, вдень 17-22 градуси тепла.

У північних областях очікується чергування дощів з проясненнями. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла, вдень 16-22 градуси тепла.

У центральній частині буде переважати волога погода. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 17-22 градуси тепла.

Читайте такожСиноптики попередили Україну про зливи і 10-градусні перепади температури

У східних областях пройдуть дощі, періодично - прояснення. Температура повітря вночі 6-11 тепла, вдень 16-21 градус тепла.

У південній частині буде переважати дощова погода, місцями з грозами. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 16-22 градуси тепла.

У Києві місцями пройдуть короткочасні дощі, які будуть чергуватися з проясненнями. Температура повітря вночі 8-11 градусів тепла, вдень 16-20 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується переважно північний і північно-східний, 5-12, при грозах до 15-18 м/с.