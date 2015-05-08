У Європі сьогодні відзначають День Перемоги з квітами і почестями (фоторепортаж)

У Парижі вулиця Єлисейські поля була закрита для транспорту через церемонію покладання квітів до Тріумфальної арки, де розташована могила Невідомого солдата. У церемонії взяв участь держсекретар США Джон Керрі. Про це повідомляє Радіо Свобода.

У Німеччині високопоставлені офіційні особи зібралися біля будівлі Рейхстагу, де проходять пам᾽ятні заходи.

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У Польщі у пам᾽ятних заходах до 70-річчя Перемоги над нацистською Німеччиною, взяли участь генеральний секретар ООН Пан Ґі Мун, голова Європейської ради Дональд Туск, а також лідери низки країн центральної та східної Європи, в тому числі президент України Петро Порошенко.

Україна 8 травня разом із країнами Європи відзначає День пам᾽яті і примирення. Символом пам᾽яті жертв війни в Україні став червоний мак.