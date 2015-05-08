"Інформаційні війська" присвятили відео Дню Перемоги
16:17, 08 травня 2015Суспільство
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Бійці "Інформаційних військ" України опублікували в Інтернеті відео до Дня Перемоги.
Скріншот відео
У сюжеті відео чоловік подумки розмовляє із своїм померлим дідом-ветераном, розповідаючи йому, що в Україні рік триває війна, а в Луганську російські танки розстрілюють мирне населення.
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"Раніше всі думали, що нам загрожує Америка. Діду, ти не повіриш, у нашому з тобою квітучому Луганську їздять російські танки. Російські танки стріляють у мирних. Без оголошення війни, як фріци", - йдеться у відео.
Разом з тим, герой ролику припускає, що танки з московського параду до 9 Травня можуть поїхати на штурм Маріуполя.
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