Аваков і Яценюк вручили пораненим бійцям-добровольцям АТО ордери на квартири
01:55, 09 травня 2015Суспільство
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Арсен Аваков та Арсеній Яценюк на базі в Петрівцях вручали пораненим бійцям-добровольцям АТО ордери на квартири.
Добровольцям подарували квартири / facebook.com/arsen.avakov.1
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
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"Сьогодні на базі в Петрівцях разом з Арсенієм Яценюком вручали пораненим і видужуючих після поранення бійцям-добровольцям спецпідрозділів МВС і Нацгвардії ордери на квартири - "Азов", "Київ-2", "Миротворець", "Херсон". Мамам та дружинам загиблих у боях бійців. Потім сиділи в альтанці розмовляли. Віддали честь загиблим - дякували рідним. Бажали одужання важкопораненим. Говорили про життя сьогодні і завтра", - написав він.
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