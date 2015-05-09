Аваков і Яценюк вручили пораненим бійцям-добровольцям АТО ордери на квартири

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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"Сьогодні на базі в Петрівцях разом з Арсенієм Яценюком вручали пораненим і видужуючих після поранення бійцям-добровольцям спецпідрозділів МВС і Нацгвардії ордери на квартири - "Азов", "Київ-2", "Миротворець", "Херсон". Мамам та дружинам загиблих у боях бійців. Потім сиділи в альтанці розмовляли. Віддали честь загиблим - дякували рідним. Бажали одужання важкопораненим. Говорили про життя сьогодні і завтра", - написав він.