У Києві створили рекордного голуба миру

На металевій двометровый скульптурі голуба розмістили 25 тисяч побажань миру з усієї України.

Це побажання добра і миру сучасній Україні та імена героїв Другої Світової. Кожен охочий може долучитися до всеукраїнського рекорду: ветерани, студенти, сім'ї з дітьми пишуть на паперових голубах свої послання біля встановленого поруч зі сценою металевого каркаса.

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Навколо фігури голуба – коробки з назвами населених пунктів. У них послання миру звезли сьогодні до Києва з регіонів.

«Прийшов сюди в пам'ять про свого прадіда, який боронив Київ на Першому українському фронті. Як тільки почув про цю акцію, зрозумів, що його ім'я має бути відображене на пам'ятній інсталяції», — розповів Юрій, студент одного з київських вузів.

Під девізом «Мир заради відродження» акція пройшла в багатьох містах України.

Ідея об'єднати в одну експозицію пам'ять минулого і актуальну тему миру належить депутатам із групи «Відродження».

За словами представника депутатської групи «Відродження», народного депутата Василя Гуляєва, головною метою всеукраїнської акції стало об'єднання країни навколо ідеї миру, пам'яті та поваги до славного минулого. «Зараз важливо об'єднувати, а не розколювати країну. Тільки єдина Україна здатна відродитися і стати процвітаючою. А Мир - це та найвища цінність, про яку сьогодні говорять у кожній українській родині, яка нас всіх об'єднує. Тисячі українців підтримали сьогодні нашу ініціативу - увічнили на крилах паперових голубів імена воїнів-героїв із побажаннями миру. До нашої акції приєднаються і сучасні герої – воїни АТО. Бачите, одна з урн для паперових голубів порожня – волонтери провезуть її на блок-пости, у гарячі точки АТО, щоб солдати змогли передати нам свої побажання, слова миру і добра», — розповів Василь Гуляєв.

Після обіду свято миру увінчалося фіксацією загальнонаціонального рекорду. Прикрашена тисячами паперових голубів металева скульптура «Голуб пам'яті і миру» потрапила у «Книгу рекордів України» як наймасовіше побажання миру у країні.

«Ми завжди приділяємо велику увагу соціальним проектам та із задоволенням їх підтримуємо, — заявив представник «Книги рекордів України» Олег Іваненко. Він зазначив, що сьогодні для України дуже важливі мирні і позитивні рекорди, що вони зміцнюють віру українців у своє майбутнє. «Нехай енергетика, яку несуть тисячі паперових голубів, стане фундаментом для нових досягнень нашої країни», — побажав Іваненко.

На завершення зі сцени випустили в повітря десятки живих білих голубів, які уособлюють собою мир в Україні.

За словами організаторів акції, «Голуба пам'яті і миру» провезуть через усю країну і 1 червня у День захисту дітей і встановлять у Маріуполі.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Хрещатику виклали гігантський напис з коробок "Пам'ять пам'ятаємо-1939-1945-Перемагаємо".