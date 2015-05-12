На Житомирщині представили нового керівника обласної міліції Рудика

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС України в Житомирській області, до цього Рудик обіймав посаду першого заступника начальника Департаменту протидії злочинності у сфері економіки МВС України.

Оголошуючи наказ міністра внутрішніх справ України, Руденко подякував Григорія Полковникова, який з вересня 2014 року до останнього часу виконував обов'язки начальника УМВС області.

У той же час заступник міністра зазначив, що новопризначений керівник має великий організаційний досвід і є професіоналом.

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Також на зустрічі з особовим складом міліції Житомирщини Руденко зазначив, що сьогодні органи внутрішніх справ проходять складні етапи реформування, а тому підкреслив необхідність вирішення в першу чергу питань якісного кадрового відбору.

У свою чергу, Рудик подякував за виявлену довіру та висловив переконання у безумовному виконанні завдань, покладених на органи внутрішніх справ державою і народом.