На Житомирщині представили нового керівника обласної міліції Рудика
В Житомирі сьогодні в обласному управлінні МВС заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Руденко представив особовому складу нового начальника управління, полковника міліції Валерія Рудика.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС України в Житомирській області, до цього Рудик обіймав посаду першого заступника начальника Департаменту протидії злочинності у сфері економіки МВС України.
Оголошуючи наказ міністра внутрішніх справ України, Руденко подякував Григорія Полковникова, який з вересня 2014 року до останнього часу виконував обов'язки начальника УМВС області.
У той же час заступник міністра зазначив, що новопризначений керівник має великий організаційний досвід і є професіоналом.
Читайте такожШвейцарія виділила Житомиру 15,1 млн франків на енергоефективні заходи
Також на зустрічі з особовим складом міліції Житомирщини Руденко зазначив, що сьогодні органи внутрішніх справ проходять складні етапи реформування, а тому підкреслив необхідність вирішення в першу чергу питань якісного кадрового відбору.
У свою чергу, Рудик подякував за виявлену довіру та висловив переконання у безумовному виконанні завдань, покладених на органи внутрішніх справ державою і народом.