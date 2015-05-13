Екс-керівника міліції Одеської області посадили під домашній арешт

Про це повідомляється на сайті ГПУ.

Колишнього керівника ГУ МВС України в Одеській області підозрюють у тому, що він неналежно виконував свої службові обов'язки під час забезпечення охорони громадського порядку 2 травня 2014 року в місті Одеса, що призвело до трагічних наслідків.

Читайте такожВ Одесі акції пам'яті загиблих 2 травня завершилися без порушень

ГПУ подала клопотання до Печерського райсуду Києва про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді домашнього арешту.

"За результатом розгляду вказаного клопотання 13 травня 2015 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Генеральної прокуратури України задоволено, підозрюваному обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який є найсуворішою мірою запобіжного заходу, що може бути застосована до особи, яка вчинила службову недбалість", - зазначили у ГПУ.

Нагадаємо, Генпрокуратура повідомила про підозру екс-керівнику міліції Одещини через події 2 травня 30 квітня 2015 року.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися зіткнення між проросійськими і проукраїнськими активістами. Відразу в центрі міста загинуло кілька людей. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому знаходилося багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули громадяни. Всього 2 травня постраждало понад 200 осіб, загинуло 48 осіб.