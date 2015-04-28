Український закон про героїв ОУН та УПА є "антирадянським", а не "антипольським" - Гройсман

Про це йдеться в статті голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана, опублікованій у польській "Газеті Виборчій".

У статті, переклад якої є на сторінці Гройсмана у Facebook, підкреслюється, що спільна боротьба українців та поляків за свободу має передбачати згоду, взаємну довіру та примирення – зокрема, у питаннях історичного минулого.

"Найприкріше те, що останній чинник постійно стає предметом маніпуляцій, метою яких є підрив солідарності України і Польщі", - зазначає Гройсман. За його словами, будь-який пропагандистський вплив у питаннях історії "стовідсотково дає очікуваний деструктивний ефект".

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"Так сталося і з прийняттям Верховною Радою України закону "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті". Він прийнятий в пакеті з іншими "історичними законами", які мають на меті відкриття доступу громадськості до архівів НКВС/КДБ, а також увічнення перемоги українського народу над нацизмом у Другій світовій війні та засудження тоталітарних режимів", - відзначив Гройсман.

При цьому спікер парламенту додав, що йому відомо про дискусії в Польщі, які викликав цей закон. Гройсман підкреслює: "Трактувати його як недружній жест української сторони - помилково. Адже кожен, хто уважно прочитає цей закон, зрозуміє, що він насправді є не "антипольським", а "антирадянським". "Цим законом ми, українці, пробуємо назавжди закрити бажання наших недругів залишити нас в стані "homo soveticus", з якого ми нарешті почали вириватися завдяки подіям 2014-2015 рр.", - зазначає він.

Гройсман пише: "Ми, як сучасники, не можемо об’єктивно оцінювати політичні обставини, в яких діяли наші пращури. Історію творять конкретні люди, і, незалежно від національності, вони мусять нести за це відповідальність". При цьому голова ВР зазначає, що, "офіційно визнаючи, наприклад, організації ОУН і УПА борцями за незалежність України у ХХ столітті, ми не вважаємо, що треба автоматично виправдовувати окремих представників цих національно-визвольних організацій, дії яких могли мати ознаки злочинів проти мирного населення".

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"Будь-який злочин, що криється за патріотичними гаслами, не має виправдання. Вирішальне слово тут мають сказати історики – з України, Польщі, інших країн. Важливо, щоб діалог між ними не став заручником політичних ігор, маніпуляцій та істерії, спровокованої тими, хто спритно та професійно вміє розвішувати ярлики, розпалювати міжнаціональну ненависть та закликати до помсти. Відповідь їм має бути чітка і однозначна – більше ніколи українці і поляки не піднімуть один проти одного руку", - наголошує Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Верховна Рада ухвалила Закон "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті", автором якого є Юрій-Богдан Шухевич.

Відповідно до закону, борцями за незалежність України у XX столітті визнаються особи, які брали участь у всіх формах політичної, збройної та іншої колективної та індивідуальної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі, зокрема, таких організацій, структур та формувань, як Союз визволення України, Українські Січові стрільці, УНР, Гетьманат, ЗУНР, Карпатська січ, УПА, ОУН, Сойм Карпатської України, Українська Гельсінська спілка тощо.

Законом передбачено, що держава може надавати соціальні гарантії, пільги або інші виплати борцям за незалежність України у ХХ столітті та членам їхніх сімей.