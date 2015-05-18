У Полтаві перед будівлею суду протестувальники намагалися закидати Кернеса яйцями

Про це написав у соцмережі радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко. Він нагадав, що сьогодні о 10.30 у Полтаві мало відбутися попереднє засідання суду у справі Геннадія Кернеса.

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"Він разом зі своїми адвокатами і охоронцями таки приїхав сьогодні на попереднє засідання суду. Але до зали засідання не дійшов. На підступах до будівлі суду його зустрічала невелика маніфестація з 50-60 протестувальників, які спробували закидати Кернеса яйцями", - написав Антон Геращенко.

Антон Геращенко звернувся до всіх протестувальників і людей, які кидали яйця: "Невже ви думаєте, що кидок яйця у ненависного вам Кернеса замінить відкритий судовий процес, під час якого весь народ України, весь світ зміг би почути про те, як мер другого за величиною міста в Україна обґрунтовано підозрюється у викраденні і побитті активістів Євромайдану?".

Радник міністра внутрішніх справ допустив, що "вся ця історія із закиданням яйцями могла бути організована, навпаки, групою підтримки Кернеса з метою штучно створити нібито загрозу його участі у судовому засіданні в Полтаві".

За словами Антона Геращенко, адвокати Геннадія Кернеса "вже заявили журналістам, присутнім у суді, що нібито у них є оперативна інформація про те, що у когось з протестувальників могла бути зброя". Він повідомив, що ця версія буде перевірятися.

Як зазначив Антон Геращенко, незважаючи на цей інцидент, Київський райсуд Полтави має продовжити свою роботу з розгляду справи Кернеса у робочому режимі.

Як повідомляв УНІАН, суд у Полтаві розглядає справу за обвинуваченням Кернеса у тортурах, побитті і незаконному позбавленні волі харківських активістів Євромайдану.