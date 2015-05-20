Комісар Ради Європи з прав людини планує поїхати на Донбас

Про це комісар Ради Європи з прав людини Нілс Муйжнієкс заявив в інтерв'ю газеті "Комерсант".

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"Першочергове завдання зараз для мене - поїхати на схід України, на території, які контролюються сепаратистами", - заявив він.

За словами Нілса Муйжнієкса, поїздку на Донбас він планує здійснити в кінці червня.

Також комісар Ради Європи з прав людини зазначив, що ситуація в анексованому Росією Криму погіршується, і висловив стурбованість політичними вбивствами на півострові. "З моменту мого візиту в Крим я спостерігаю погіршення ситуації в усіх сферах, які я вивчав. Наприклад, не бачу ніяких результатів розслідування політично мотивованих вбивств і зникнень людей. Продовжується тиск на представників меншин (особливо на кримських татар), ЗМІ і правозахисників", - сказав Нілс Муйжнієкс.