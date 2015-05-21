Лише 6% росіян вважають, що війна в Україні йде через втручання Росії у конфлікт – соціолог

Як передає кореспондент УНІАН, про це співробітник відділу соціокультурних досліджень російської недержавної дослідницької організації «Левада-центр» Олексій Левінсон повідомив на засіданні круглого столу сьогодні в Києві.

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«Лише 6% росіян поділяють формулювання «війна на сході України продовжується у зв'язку з втручанням у конфлікт керівництва Росії, яке підтримує «ДНР» і «ЛНР» своїми військовослужбовцями, озброєнням і військовою технікою», - сказав Левінсон, коментуючи результати проведеного «Левада-центром» соціологічного дослідження.

Він зазначив, що більшість росіян приписують США і Заходу в цілому вину за продовження війни в Україні, і таких респондентів вдвічі більше, ніж тих, хто вважає винним український уряд.

Крім того, 37% респондентів вважають, що керівництво Росії говорить правду про те, що в Україні немає російських військ і військової техніки.

«Набагато цікавіше, що стільки ж - 38% - обрали відповідь: «Нехай навіть в Україні є російські війська і військова техніка, але при сформованій міжнародній обстановці заперечувати ці факти - правильна політика для Росії. Всі мають розуміти, що російська масова свідомість прийняла способи взаємодії з світом ті, які раніше вважалися прерогативою політиків і дипломатів, а саме «думати одне, а говорити інше», - сказав Левінсон.

За його словами, також дослідження показало, що 11% опитаних вважають, що в Україні є російські війська і військова техніка, і заперечення цього веде до ескалації міжнародної обстановки, перешкоджає нормальному врегулюванню ситуації в Україні.

Левінсон також зазначив, що з питання приєднання Криму у росіян «безпрецедентно висока солідарність» зі слоганом «Крим наш». За його словами, 90% росіян підтримують приєднання Криму до Росії.

«В питанні економічної і політичної ціни змінюється думка росіян, вони погоджуються з тим, що приєднання Криму - це дорого, але сам політичний факт непорушно підтримується росіянами», - сказав експерт.

Крім того, за словами Левінсона, кількість росіян, які побоюються війни між Україною і Росією, скоротилася з 68% до 49%.

За його словами, нинішній конфлікт на Донбасі росіяни сприймають не як війну України з Росією, а як війну США з Росією «руками України».

«40% росіян готові сказати, що ми, Росія, хочемо відновити добросусідські відносини з Україною. При цьому чверть опитаних вважають, що Крим має залишитися за Росією», - сказав Левінсон.

За його словами, росіяни чекають у подальшому поширення бойових дій на всю територію України.

«У Росії розуміють, з чого почалася нинішня епоха в історії України. Вона почалася з повстання проти корумпованого режиму Януковича. Мені здається, важливо, що Росія це усвідомлює», - підкреслив Левінсон.

Згідно з даними проведеного «Левада-центр» у квітні дослідження, кожний другий росіянин (56%) те, що відбувається на сході України, розглядає як агресію Заходу, який підтримує війну на сході України з метою послаблення впливу Росії в світі.

27% опитаних вважають, що керівництво України не дає припинитися війні, щоб таким чином відволікти населення країни від реальних проблем і зберегти владу.

Більшість росіян (89%), як і раніше, схвалюють приєднання Криму до РФ.

На думку 40% респондентів, головне завдання Росії щодо України – відновлення добросусідських відносин. При цьому відносини між країнами розглядаються як взаємодія між двома суверенними державами (лише 7% хотіли б об'єднання Росії й України в єдину союзну державу, а 8% - поділу України на східні й західні регіони).

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звану Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.