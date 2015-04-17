Майже половина росіян вважає пряму лінію з Путіним "показухою" - опитування

72% опитаних російським фондом «Общественное мнение» (ФОМ) були в курсі, що 16 квітня президент Володимир Путін проведе пряму лінію. 46% респондентів заявили, що не хотіли б ставити запитання.

Експерти пояснюють це «втомою» росіян від формату прямої лінії, пише КоммерсантЪ.

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Більше за інших про підготовку прямої лінії були обізнані росіяни старше 60 років (86% у цій віковій групі). Дивитися спілкування президента з населенням планували 59%, частіше за інших про це заявляли знову ж таки літні люди (81% серед них). Чверть стверджували, що не будуть дивитися пряму лінію. 27% росіян не були в курсі, що 16 квітня відбудеться пряма лінія.

Питання про добробут громадян хотіли б поставити Путіну 15% росіян. Їх, зокрема, цікавили теми «боротьби із зростанням цін», «підвищення зарплат», а також «можливості поліпшення життя людей в цілому».

Ще 10% запитали б президента про соціальні виплати і пільги, 4% - про економічні проблеми, по 3% - про боротьбу з корупцією, про боротьбу з безробіттям, житловими проблемами, про проблеми ЖКГ і про охорону здоров'я. 1% респондентів бажали висловити президенту «слова підтримки і схвалення його роботи». При цьому 46% взагалі не хотіли ставити Путіну запитання, тому що «все одно на все він не встигне відповісти». Пряма лінія, на їх думку, «це все показуха», «нічого на краще не зміниться».

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Опитування проводилося 11-12 квітня серед 1500 респондентів у 43 регіонах РФ.

У 46%, які не бажали нічого запитувати у російського президента, входить "чітка група населення, яка негативно ставиться до Володимира Путіна", ті, "хто розуміють, що їхні проблеми - це рівень голови ЖКГ, а не президента", і ті, хто "не можуть сформулювати своє питання", - заявив "Ъ" президент ФОМ Олександр Ослон.