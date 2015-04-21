Росіяни вважають ситуацію в країні кращою за останні 5 років - опитування

Позитивна оцінка громадянами РФ ситуації в країні сягла максимального значення за 5 років. Про це свідчать дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), наявного в розпорядженні РИА Новости.

Індекс соціальних настроїв у березні вийшов на позначку 70 пунктів, тим самим встановивши новий максимум за всю історію вимірювань. Для порівняння: у березні 2010 року індекс становив усього 22 пункти, минулого року він зріс більш ніж удвічі, а в січні поточного року вже досяг позначки в 64 пункти.

Вище інших стан справ у державі оцінюють чоловіки, потім громадяни середнього віку (35-44-річні), а також жителі сіл.

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Коментуючи ці дані, гендиректор ВЦВГД Валерій Федоров пояснив, що, незважаючи на нинішню економічну нестабільність, росіяни оцінюють стан економіки позитивно.

"Економічна криза не така глибока, очікування були значно гіршими... Крім того, минулого року ще зросла самооцінка, самоповага росіян. Це пов'язано безпосередньо з Кримом, з конфліктом в Україні, з тим, що ми тепер з США не просто змагаємося, але й конфліктуємо, а це, на думку більшості росіян, означає, що ми порівнянні величини. Це дуже важливий елемент самооцінки. І на цьому тлі економічні негаразди, які останні півроку нас переслідують, наштовхуються на певну анестезію", - сказав Федоров.

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Опитування також виявило, що індекс соціальних очікувань з початку року по березень додав 20 пунктів (з мінус 70 до мінус 50). Згідно з даними ВЦВГД, позитивна динаміка пов'язана зі збільшенням удвічі (з 11%) частки тих, хто впевнений, що найважчі часи вже позаду. Третина опитаних вважає, що найбільші труднощі країна переживає саме зараз, а 41% учасників опитування впевнені, що найважче ще попереду (в січні так вважала половина опитаних). При цьому найбільш песимістично налаштовані прихильники "Справедливої Росії" і малозабезпечені громадяни.

Опитування проводилося 28-29 березня серед 1600 осіб у 46 регіонах Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.