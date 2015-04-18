Більшість поляків і німців вважають Росію причетною до війни на Донбасі - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного в середині лютого цього року паралельно в Польщі та Німеччині невдовзі після переговорів в Мінську, передає Deutsche Welle.

Дослідження проводили варшавський Інститут публічної політики і берлінський Фонду імені Бертельсмана.

Німці і поляки практично одностайні в оцінці сьогоднішнього стану відносин своїх країн з Росією. По 78 відсотків жителів Польщі та Німеччини вважають їх поганими або дуже поганими. Дуже хорошими такі відносини називає тільки один відсоток німців. У Польщі таких немає взагалі.

На питання про те, хто переважно несе відповідальність за виникнення і ескалацію російсько-українського конфлікту, в Польщі і в Німеччині відповідають дещо по-різному, але загальний тренд очевидний.

Більшість жителів обох країн не вважають Росію непричетною стороною конфлікту на Україні. І тільки явну меншість опитаних повірили російській пропаганді і всю вину покладають на нову владу в Києві.

Так, Росію в конфлікті на Сході України звинувачує 61 відсоток поляків і 39 відсотків німців, а Україну - 6 відсотків опитаних в Польщі і 10 відсотків - у Німеччині. Обидві сторони несуть відповідальність в рівній мірі - так вважають 20 відсотків поляків, і 43 відсотки німців.

76 відсотків поляків вважають, що Росія являє собою військову загрозу для їх країни. У Німеччині таких менше половини - 41 відсоток.

76 відсотків опитаних в Польщі і 67 відсотків - у Німеччині вважають, що санкції проти Росії треба залишити в силі або навіть посилити. За пом'якшення санкції виступають 6 відсотків у Польщі і 23 відсотки в Німеччині.

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Схожі відповіді в Польщі і в Німеччині на питання про варіанти надання допомоги Україні. Більше половини респондентів в обох країнах (56 та 55 відсотків, відповідно) позитивно ставляться до економічної і негативно до військової допомоги. Правда, в Німеччині проти поставок зброї або спорядження для української армії виступають 82 відсотка, а в Польщі - 56 відсотків.

У Росії польські та німецькі соціологи за допомогою Левада-Центру теж проводили в лютому дослідження, але ставили дещо інші питання. Що стосується оцінки відносин з Польщею і Німеччиною, то вони, на думку більшості росіян, погані або дуже погані. З Польщею - ще гірше, ніж з Німеччиною.

Здивувало ставлення росіян до сепаратистів на сході України. Лише 41 відсоток опитаних позитивно відповів на питання, чи треба їх підтримувати, 46 відсотків вважають, що допомогу їм чинити не слід. Відповіли позитивно задавали додаткові питання про характер такої підтримки.

З'ясувалося, що в перерахунку на все населення країни за постачання зброї сепаратистам ратують 28 відсотків, а за відправку російських солдатів - тільки 7 відсотків.