В Україні ще залишилася школа кінематографу
"Дали б можливість працювати..."
|Давид Черкаський
«Дали б можливість працювати, і школа заявить про себе. Потенціал є, але вкритий ряскою...», – упевнений він.
«Кілька років поспіль я приймав дипломні роботи на кінофакультеті в інституті культури, – поділився Черкаський. – Там є хлопці дуже добрі, але ж там педагоги чудові – це майже вся наша студія «Київнаучфільм». Вони вміють навчати: Володя Хмельницький, Роман Ширман, Юра Терещенко та інші. Але це ще не все, ці молоді пагони мають розвиватися в роботі, заявити про себе своїми дебютами».
Водночас він нарікає, що це для розвитку замало, оскільки кінематограф потребує державної підтримки. «У Міністерстві культури – веремія, як і в країні. Воно якесь мляве. Зрозуміло, що всі гроші йдуть на вибори, але колись має ж закінчитися ця колотнеча. Гаразд би раніше, ніж згине культура, – сказав Черкаський. – Адже кіно – це виробництво, яке вимагає протекціонізму з боку держави, а вона ні на які поступки не йде».