Рада дозволила використовувати в суді як доказ відео- та аудіофіксацію хабарництва чиновників

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 231 із 273 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Даним законом дозволено використовувати в суді як доказ відео- та аудіофіксацію вимагання чиновником хабара.

Загалом цей закон передбачає посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами шляхом запровадження інституту громадського обвинувачення в кримінальному провадженні.

Відповідно до закону, громадським обвинувачем може бути фізична або юридична особа, яка безпосередньо є потерпілою від кримінального правопорушення або якій стало відомо про вчинення службових злочинів з ознаками корупційних діянь щодо інших осіб, передбачених статтею 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), статтею 370 (провокація підкупу) Кримінального кодексу України. При цьому громадський обвинувач користується тими ж правами, що й слідчий та прокурор, та стає повноправним учасником розслідування кримінального провадження.

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Голова Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін зазначив, що даним законом громадському обвинувачу "надається юридична зброя у протидії корупції, яка дозволяє: ініціювати особливий порядок кримінального провадження; користуватись технічними засобами для фіксування злочину; подавати клопотання про застосування заходів забезпечення у кримінальному провадженні; оскаржувати бездіяльність та інші незаконні дії слідчого та прокурора".

Він додав, що відповідно до закону, з моменту подачі заяви громадським обвинувачем про кримінальне правопорушення та внесення відповідних відомостей до ЄРДР слідчий, прокурор мають 10 днів для того, щоб повідомити про підозру особу, яка вчинила злочин.

Після повідомлення про підозру слідчий, прокурор мають ще 20 днів для складання обвинувального акту та звернення з ним до суду.

Відповідно до закону, в разі встановлення підстав, передбачених статтею 284 Кримінального процесуального кодексу, слідчий, прокурор зобов’язаний закрити кримінальне провадження.

У випадку закриття слідчим, прокурором кримінального провадження громадський обвинувач має право оскаржити таке закриття. І в разі задоволення судом такої скарги, слідчий, прокурор зобов’язані скласти обвинувальний акт та звернутись з ним до суду.

Кожем'якін повідомив, що даним законом громадському обвинувачу надаються ті ж самі права, що й органам досудового розслідування.