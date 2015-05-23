США послабили санкції для Криму, дозволивши доступ до популярних мережевих сервісів
Кримчанам дозволили доступ до популярних мережевих сервісів, які стали недоступними для жителів регіону через введення санкцій США.
Про це йдеться розпорядженні Мінфіну США, пише Українська правда.
Згідно з розпорядженням, у Криму дозволили користуватися сервісами, що забезпечують спілкування через інтернет: наприклад, соціальні мережі, додатки для обміну повідомленнями та фотографіями, електронну пошту.
Однак експорт подібних сервісів все одно заборонений особам і компаніям, що знаходяться в списку санкцій, підкреслюється в документі.
Читайте такожМолдова заборонила російські інформаційно-аналітичні передачі
Ключовими умовами зняття обмежувальних заходів є безкоштовність сервісів і їх широка поширеність.
Як відомо, з початку лютого компанія Google також обмежила надання низки своїх послуг для мешканців окупованого Криму. Зокрема, багато користувачів зараз не мають можливості скачувати і оновлювати програми з магазину додатків.
30 січня торговий онлайн-майданчик eBay оголосив про неможливість організувати повноцінну роботу сервісу в окупованому Криму.
Також, найбільший американський інтернет-магазин Amazon попередив клієнтів в окупованому Криму про необхідність видалити аккаунти до 13 лютого.
З 1 лютого Apple заборонила продаж своєї продукції в Криму
Нагадаємо, 17 березня 2014 США ввели фінансові санкції проти невизнаного в Україні прем'єр-міністра Автономної Республіки Крим Сергія Аксьонова, голови Верховної Ради Криму Володимира Константинова, лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука і колишнього Президента Віктора Януковича, а також ряду російських чиновників - за сепаратизм і зазіхання на територіальну цілісність України.
20 березня 2014 США ввели додаткові санкції проти 20 росіян і банку "Росія" через порушення Росією цілісності України.
19 грудня 2014 Обама підписав закон "Підтримка української свободи", який передбачає посилення санкцій проти Росії.