США послабили санкції для Криму, дозволивши доступ до популярних мережевих сервісів

Про це йдеться розпорядженні Мінфіну США, пише Українська правда.

Згідно з розпорядженням, у Криму дозволили користуватися сервісами, що забезпечують спілкування через інтернет: наприклад, соціальні мережі, додатки для обміну повідомленнями та фотографіями, електронну пошту.

Однак експорт подібних сервісів все одно заборонений особам і компаніям, що знаходяться в списку санкцій, підкреслюється в документі.

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Ключовими умовами зняття обмежувальних заходів є безкоштовність сервісів і їх широка поширеність.

Як відомо, з початку лютого компанія Google також обмежила надання низки своїх послуг для мешканців окупованого Криму. Зокрема, багато користувачів зараз не мають можливості скачувати і оновлювати програми з магазину додатків.

30 січня торговий онлайн-майданчик eBay оголосив про неможливість організувати повноцінну роботу сервісу в окупованому Криму.

Також, найбільший американський інтернет-магазин Amazon попередив клієнтів в окупованому Криму про необхідність видалити аккаунти до 13 лютого.

З 1 лютого Apple заборонила продаж своєї продукції в Криму

Нагадаємо, 17 березня 2014 США ввели фінансові санкції проти невизнаного в Україні прем'єр-міністра Автономної Республіки Крим Сергія Аксьонова, голови Верховної Ради Криму Володимира Константинова, лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука і колишнього Президента Віктора Януковича, а також ряду російських чиновників - за сепаратизм і зазіхання на територіальну цілісність України.

20 березня 2014 США ввели додаткові санкції проти 20 росіян і банку "Росія" через порушення Росією цілісності України.

19 грудня 2014 Обама підписав закон "Підтримка української свободи", який передбачає посилення санкцій проти Росії.