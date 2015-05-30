Організатори нелегальних перевезень в зону АТО отримують 300 тисяч грн на день - активіст

Про це на своїй сторінці в Facebook написав засновник громадської організації "Східна правозахисна група".Павло Лисянський, пише Українська правда.

"Якщо порахувати, то це вигідний бізнес, тільки в день організатори цих поїздок отримують прибуток від 300-т тисяч гривень, і всі ці транспортні схеми знаходиться в тіні", - заявив він.

За його словами, всі поїздки здійснюються через територію Росії безпосередньо через блокпости.

Читайте такожПропускна система на Донбасі породила нову хвилю хабарництва - активісти

Він зазначив, що нелегальні перевезення здійснюються з Північного вокзалу Донецька. Водії беруть пасажирів в тому числі і без пропусків.

Лисянський також підкреслив, що фактично ніхто не несе відповідальності за пасажира, якщо станеться аварія або інша подія.