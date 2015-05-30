Організатори нелегальних перевезень в зону АТО отримують 300 тисяч грн на день - активіст
З Донецька на день за різними напрямками на неконтрольовану Україною територію відправляються від 150 до 500 осіб, вартість проїзду варіюється від 650 до 1000 грн.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав засновник громадської організації "Східна правозахисна група".Павло Лисянський, пише Українська правда.
"Якщо порахувати, то це вигідний бізнес, тільки в день організатори цих поїздок отримують прибуток від 300-т тисяч гривень, і всі ці транспортні схеми знаходиться в тіні", - заявив він.
За його словами, всі поїздки здійснюються через територію Росії безпосередньо через блокпости.
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Він зазначив, що нелегальні перевезення здійснюються з Північного вокзалу Донецька. Водії беруть пасажирів в тому числі і без пропусків.
Лисянський також підкреслив, що фактично ніхто не несе відповідальності за пасажира, якщо станеться аварія або інша подія.
Нелегальный автовокзал для переселенцев часть 2. Северный терминал.Выявил еще один нелегальный автовокзал, для желающи...Posted by Павел Лисянский on 29 Май 2015 г.