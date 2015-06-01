Стартувала кампанія "300 життів щороку" з добудови нового корпусу ОХМАТДИТу

Це стало можливим після того, як державне підприємство «Укрмедпроектбуд» – замовник будівництва – перейшло під юрисдикцію Міністерства охорони здоров’я України, повідомили УНІАН у благодійному фонді «Здорові діти України».

"Закінчити цей проект – для уряду справа честі. Наші маленькі пацієнти потребують нового корпусу. Для нас важливо, аби в Україні був такий центр і важкохворі діти могли лікуватися в Києві, а не за кордоном", – підкреслив під час презентації проекту голова МОЗ Олександр Квіташвілі.

Читайте такожПроцедура передачі Охматдиту на баланс МОЗ завершиться у травні "Створення в Україні сучасної системи онкогематології має стати загальнонаціональною справою, а проект будівництва нового корпусу «ОХМАТДИТ» – загальнонаціональним проектом. Якщо держава виконає свої зобов’язання з фінансування, за рік ми зможемо ввести корпус в експлуатацію. Будувати не можна вмирати. Це слоган нашої кампанії. Тільки від нас із вами залежить, як будуть розставлені коми в цьому реченні», – заявила Ірина Коваль, директор державного підприємства "Укрмедпроектбуд".

У держбюджеті цього року закладено 500 млн грн на добудову нового корпусу "ОХМАТДИТ".

Під час заходу громадськість також ознайомилася з результатами благодійного проекту "Носиш Y-футболку – будуєш "ОХМАТДИТ", яка стартувала в жовтні минулого року з метою зібрати гроші на покрівлю нового корпусу. У рамках акції благодійники можуть отримати стильну Y-футболку, змодельовану українською дизайнеркою Олесею Теліженко, внісши суму від 300 гривень. Як сказано на сторінці акції, "1 футболка – це 1 квадратний метр завершеної покрівлі корпусу".

Станом на 1 червня 2015 року у рамках акції було зібрано 276 919 з необхідних 1 680 620 гривень.