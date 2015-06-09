На Житомирщині селяни перекривали трасу державного значення

Як повідомила кореспонденту УНІАН працівник сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Житомирській області Ольга Номерчук, сьогодні з 8 до 11 години на 85 км траси державного значення «Васьковичі-Шепетівка» було тимчасово обмежено рух автотранспорту. Близько тридцяти жителів села Радичі Ємільчинського району Житомирської області організували акцію, висловлюючи незадоволення станом автодороги Васьковичі-Шепетівка. Аби дослухалися до їх вимог, люди поза межами пішохідного переходу частково обмежили рух великогабаритних вантажівок.

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"Задля недопущення грубих порушень громадського порядку та організації руху транспорту в об’їзд, на місці події працювали співробітники Ємільчинського райвідділу УМВС та наряди Державтоінспекції.

До протестувальників приїхали також начальник Управління ДАІ Житомирщини Володимир Гриб та т.в.о.керівника районної міліції Ігор Шишковський. Окрім того, на місце проведення акції прибули представники райдержадміністрації та обласної служби автодоріг. Представники влади та служби автодоріг пообіцяли місцевим жителям відремонтувати автодорогу Васьковичі - Шепетівка», - сказала Номерчук.

Акція протесту спрямована для привернення уваги влади, яка, на думку протестувальників, ігнорує інтереси громадян, які користуються дорогою, оскільки траса, на їхню думку, у вкрай поганому стані. Після перемовин із представниками органів місцевого самоврядування селяни закінчили акцію. Близько 11 години рух транспорту було повністю відновлено.

Наразі траса розблокована. За словами Номерчук, постраждалих з боку протестувальників та міліціонерів немає.