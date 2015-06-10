Порошенко вирішив надати військово-медичному клінічному центру статус національного

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час відвідування Головного військово-медичного клінічного ордена Червоної Зірки центру «Головний військовий клінічний госпіталь», де відбуваються урочистості з нагоди 260-річчя з дня заснування закладу.

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За словами президента, він прийняв рішення про присвоєння центру статусу національного.

"Ніколи не робив це з таким задоволенням... Із сьогоднішнього дня ваш заклад має нову назву - Національний військово-медичний клінічний центр", - сказав він.

Порошенко розповів, що більше 100 співробітників цієї медустанови виконують свої обов'язки в зоні АТО.

"На їх рахунку сотні врятованих життів", - наголосив президент.

Глава держави також зазначив, що "саме Київський госпіталь став локомотивом реформи військовї медицини, яку запроваджує зараз Міністерство оборони".

Порошенко зазначив, що в Київському госпіталі проводять роботи щодо створення централізованої медичної інформаційної системи.

"Це вже справжня медицина 21 століття", - зазначив Порошенко, додавши, що її впровадження дає змогу відстежувати стан та історію кожного пораненого.

"Втім, реформа медичної системи і реформа військової медицини - це окрема важлива тема... Я доручив відповідним фахівцям підготувати велику спеціальну нараду з цього питання", - сказав глава держави.