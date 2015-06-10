ДСНС: загрози розповсюдження вогню з палаючої нафтобази немає

Про це заявив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Чечоткін. "На даний час ситуація повністю контрольована, загрози розповсюдження (вогню - УНІАН) немає", - сказав він.

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"Після того потужного вибуху, який вчора стався о 8 годині, була вірогідність перекидання полум’я на іншу базу (нафтобазу КЛО - УНІАН), а там знаходився газовий генератор, який вчора цілий день та усю ніч ми охолоджували. Зараз загрози такої (перекидання вогню - УНІАН) немає", - повідомив Микола Чечоткін.

"Для здійснення контролю ситуації розгорнуто три бойові дільниці, які здійснюють моніторинг та спостереження з боку нафтобази КЛО, військової частини та зі сторони аеродрому цієї військової частини", - додав голова ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі спалахнула увечері 8 червня. Відомо про п'ятьох загиблих і 12 постраждалих. Під час гасіння пожежі на нафтобазі під Києвом вогнем знищено 10 одиниць техніки.