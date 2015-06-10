До палаючих цистерн дуже ускладнений доступ, рятувальники готують наступну пінну атаку

Небезпеки вибуху на палаючій нафтобазі під Києвом немає, рятувальники готують наступну пінну атаку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на брифінгу.

«Ми провели пінну атаку, внаслідок якої нам вдалося загасити одну ємність. Ми готуємо ще наступну пінну атаку. Цистерна, яку загасили, була призначена для зберігання бензину. Під час гасіння складнощів не було», - зазначив він.

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«Ми залучали пожежний танк Міноборони для розчистки території, щоб ми могли відповідно виставити техніку, під’єднати усі рукавні лінії, щоб ефективно провести цю атаку», - сказав Чечоткін.

За його словами, здійснюватиме підготовчі заходи для проведення наступної пінної атаки «Ті цистерни, які ще палають, до них дуже ускладнений доступ», - заявив голова ДСНС.

Як сказав Чечоткін, на даний час небезпеки вибуху немає, «але потенційно може бути все. Стверджувати, що остаточно немає, я не можу. Але ситуація повністю під контролем, десь о 13.00 виходив надлишковий тиск з однієї із цистерн».

«Ми також загасили не тільки велику цистерну, а загасили ще й 60-тонну цистерну, яка горіла. Від неї йшов виток і було дуже велике задимлення», - додав Чечоткін.