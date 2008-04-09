Продан: рішення ВСУ щодо Дніпроенерго є позитивним для держави

Міністерство палива і енергетики України позитивно оцінює рішення Верховного Суду України стосовно “Дніпроенерго”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН.

“Це позитивне рішення для держави", - сказав міністр.

Він також повідомив, що після отримання офіційного рішення Мінпаливенерго вирішуватиме питання призначення нового менеджменту в "Дніпроенерго".

Ю.ПРОДАН наголосив, що рішенням ВСУ фактично скасовано минулорічне розпорядження уряду, яким НАК "ЕКУ" дозволялося голосувати за проведення додаткової емісії "Дніпроенерго" на зборах акціонерів (розпорядження КМУ від 13 червня 2007 року №407-р).

“Це розпорядження фактично скасоване рішенням суду”, - наголосив Ю.ПРОДАН, додавши, що рішення ВСУ жодним чином не позначиться на планах з приватизації генеруючої компанії.

Як повідомляв УНІАН, акціонери «Дніпроенерго» на зборах 27 серпня 2007 року вирішили збільшити статутний фонд на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тис. грн. у зв`язку з приєднанням до товариства ТОВ «Інвестиційне товариство» (входить в ДТЕК). Збільшення УФ повинно було проводитись шляхом додаткового випуску 2 млн. 43 тис. 434 простих іменних акцій номіналом 25 грн.

У результаті цієї додаткової емісії ТОВ «Донбаська паливно-енергетична компанія» (ДПЕК) повинна була консолідувати 44,279% акцій ВАТ «Дніпроенерго». Проте досі відповідні зміни не внесено до реєстру акціонерів “Дніпроенерго”.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням (від 13 червня 2007 року № 407-р) дозволив НАК «Енергетична компанія України» на загальних зборах акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» голосувати за збільшення статутного фонду компанії.

У 2007 р. рішення зборів акціонерів про збільшення СФ оскаржила ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнес-Інвест (міноритарний акціонер генкомпанії), який вважає, що його інтереси було порушено. Представники нинішнього уряду під час минулорічної передвиборчої кампанії також не раз заявляли, що під час проведення додаткової емісії на “Дніпроенерго” було порушено інтереси держави і рішення зборів акціонерів необхідно переглянути.

21 грудня 2007 року Запорізький апеляційний господарський суд визнав недійсними всі рішення зборів акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» від 27 серпня 2007 року, зокрема і про збільшення статутного фонду.

Протилежна сторона оскаржила дане рішення суду. І 25 січня 2008 р. ВГСУ своєю ухвалою відмінив рішення Запорізького апеляційного госпсуду, яким визнавалося незаконним збільшення СФ «Дніпроенерго».

Наприкінці січня 2008 р. ТОВ ІК «Бізнес-Інвест» оскаржила у Верховному суді України постанову ВГСУ від 25 січня ц.р., що підтверджує законність збільшення СФ «Дніпроенерго».

Верховний суд України спочатку призначив розгляд касації “Бізнес-Інвест” на 19 лютого ц.р., але засідання вже кілька разів переносилось.

4 березня колегія суддів Господарської палати ВСУ ухвалила рішення перенести розгляд касації ТОВ “Бізнес-Інвест” на 8 квітня.

8 квітня Господарська палата Верховного суду України задовольнила касацію ТОВ «Бізнес-Інвест» на рішення Вищого господарського суду України і визнала незаконними всі рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» від 27 серпня 2007 року.

ВСУ у своїй офіційній заяві вказав, що при ухваленні рішення щодо «Дніпроенерго» керувався нормами законодавства про неможливість проведення загальних зборів акціонерів товариства, що перебуває в процедурі санації.

«Прийнятим Верховним Судом України рішенням фактично визнана незаконною додаткова емісія акцій ВАТ "Дніпроенерго", чим було порушено інтереси держави. Це дає змогу відновити державну частку акцій ВАТ "Дніпроенерго", яка на момент проведення загальних зборів товариства становила 76,04%», – наголошується в заяві ВСУ.

Довідка УНІАН. ВАТ "Дніпроенерго" - провідна енергогенеруюча компанія в Україні. Основний вид діяльності - виробництво електричної і теплової енергії. Компанія зареєстрована 14 липня 1995 р.

До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8185 МВт (29,2% встановленої потужності всіх ТЕС України). Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВт.

До збільшення статутний фонд «Дніпроенерго» становив 98 млн. 99,95 тис. грн. Державі в особі НАК «Енергетична компанія України» належало 76,04% акцій компанії. Після додаткової емісії держпакет міг становити не менш як 50%+1 акція.