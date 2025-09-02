Незабаром пляжний туризм в Німеччині чи Данії може скласти конкуренцію не надто гостинним Іспанії та Італії.

Доки в Іспанії та Італії шукають способи позбутися туристів, північна Європа потенційно стає усе більш привабливою для відпочивальників: північні моря швидко нагріваються. Про це пише німецьке видання Tagesschau.

За даними Федерального морського та гідрографічного агентства Німеччини (BSH), що базується у Гамбурзі, середня температура Північного моря цього літа становила приблизно 15,7 градуса Цельсія. Це тепліше, ніж будь коли досі. У багатьох районах температура поверхні була вищою за норму більш ніж на два градуси.

"Літо 2025 року було одним із трьох найтепліших з початку вимірювань у 1969 році", – пояснює керівник відділу морського клімату в BSH Тім Крушке.

Балтійське море цього літа також знову продемонструвало надзвичайно високі температури води. Рекорди температури були встановлені в північній частині моря.

"Балтійське море нагрівається швидше, ніж Північне море в довгостроковій перспективі. Наші дані це підтверджують. З 1990 року Балтійське море прогрілося в середньому майже на два градуси", — каже Керстін Йохумсен, керівник Департаменту океанографії в BSH.

При цьому вчені фіксують досі небачені "хвилі спеки" в північних морях. Наприклад, навесні цього року вимірювальна станція у Кільській затоці (північний захід Німеччини) зафіксувала найдовшу з початку вимірювань (з 1989 року) хвилю "морської спеки", яка тривала 55 днів.

Хоча для туристів безумовно є плюсом, що у північних морях тепер можна купатися, а не тільки прогулюватися вздовж пляжів, ці зміни становлять загрозу для морських екосистем. Багато істот можуть вижити лише у вузькому діапазоні температур.

Крім того, тепліші шари води гірше змішуються і в них розчиняється менше кисню. Це означає, що біля морського дна стає менше кисню. Через це в морі утворюється більше так званих мертвих зон, де життя майже неможливе. Це своєю чергою може завдати шкоди ще й промисловому рибальству.

Кліматичні зміни в Європі

Як писав УНІАН, через глобальне потепління в Атлантичному океані почали "вмирати" океанічні течії. Якщо циркуляція теплих і холодних течій зупиниться, це різко змінить клімат Західної Європи.

Також ми розповідали, що вічні льодовики в європейських Альпах тануть настільки швидко, що місцями вже нагадують швейцарський сир з його величезними дірками. Такими темпами незабаром льодовиків в Альпах може не лишитися зовсім.

