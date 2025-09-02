За словами Юсова, росіяни поєднують історичні фейки та фінансові виплати.

Під час вербування українців, російські спецслужби поєднують ідеологічну основу, яку підкріплюють фінансовими обіцянками. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов під час дискусії на тему "Друга світова війна: архітектура пам'яті та міжнародної безпеки".

"Але якійсь умовній бабці, яка погодилася знімати військові обʼєкти приємніше розуміти, що вона не просто зробила щось за 30 срібняків. Але й заради якоїсь памʼяті за побєду та дєдов. Ці речі російські спецслужби вміють поєднувати", - сказав Юсов.

Він додав, що російська пропаганда гібридизує факти й щоразу змінює історію про 8 та 9 травня.

"Якщо говорити про фейкові злочини українського руху опору 40-х років, то масштаби звинувачень з боку Путіна з кожним роком все збільшуються. Тобто ми могли б уявити, що Українська повстанська армія - це якась надпотужна сила була, декілька мільйонів людей щонайменше, як працює путінська пропаганда. Тому так вони працюють. Й історія - це один з тих стовпів та основ, на якій тримають сучасний імперський російський міф", - додав Юсов.

Вербування росіянами: важливі новини

Напередодні суд відправив під варту підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія без права внесення застави. Під час засідання він визнав свою провину. Водночас заперечує інформацію в ЗМІ про те, що російські спецслужби шантажували його через загиблого сина, щодо повернення його тіла.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов розповів, коли треба завербувати людину, то спецслужби шукають вразливості, через які до неї можна підступитися. Зокрема, людину простіше завербувати, якщо вона має серйозні проблеми.

