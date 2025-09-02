Глава компанії Девід Еллісон є давнім фанатом серії.

Paramount та Activision вирішили вивести Call of Duty за межі ігрової індустрії - шутер отримає повнометражну екранізацію.

Як повідомляє Variety, сторони підписали угоду, яка охоплює не лише виробництво та прокат, а й потенційний розвиток франшизи у форматі кіно та телебачення.

Наразі невідомо ні хто візьметься за сценарій і режисуру, ні приблизні терміни виходу. Але в Paramount запевнили, що проєкту приділять таку ж увагу до якості, як і "Топ Гану: Меверік".

Глава студії Девід Еллісон, який сам багато років грає в Call of Duty, наголосив, що атмосферу ігор буде збережено, а фільм має стати цікавим як для ветеранів серії, так і для новачків.

Президент Activision Роб Костич заявив, що основний фокус залишається на іграх, але партнерство з Paramount - це шанс показати в кіно масштаб і динаміку, за які цінують Call of Duty. За його словами, фільм не стане просто адаптацією, а розширить всесвіт і допоможе франшизі вийти за рамки звичної аудиторії.

