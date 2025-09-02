Марк Бернс вважається одним з тих людей, кого слухає Трамп.

На тлі конспірологічних чуток про буцімто смерть президента США, його духовний радник заявив, що буде молитися за Дональда Трампа.

Пастор Марк Бернс — відомий в США проповідник і телеєвангеліст, який багато років активно підтримував Дональда Трампа. За першої президентської каденції Трампа Бернс входив до Евангелістської консультативної ради при президенті. У ЗМІ його часто називали "особистим духовним радником" Трампа.

Сьогодні Бернс опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х короткий загадковий пост: "Молюся за вас, президенте Дональд Трамп". Жодного контексту він не додав.

Ця публікація з’явилася на тлі чуток про можливу смерть Дональда Трампа, який вже близько тижня не з’являвся на публіці.

Щоб спростувати ці чутки Білий Дім навіть опублікував фото живого Трампа, який грає в гольф. Після цього в Мережі з’явилися підрахунки, що за час своєї другої каденції (з 20 січня цього року) Дональд Трамп провів за грою в гольф 38 днів, або або майже 17% усього часу.

Трампа "ховають" в американських соцмережах

Як писав УНІАН, наприкінці серпня англомовний сегмент соцмереж, зокрема X (раніше Twitter) та TikTok, охопив ажіотаж із хештегами #TrumpIsDead (Трамп мертвий) та #WhereIsTrump (Де Трамп) після того, як президент довго не з’являвся на публіці. У мережі обговорювали його незвичний вигляд під час останньої появи на публіці, зокрема синці на руках та набряки на щиколотках.

Коментар віцепрезидента Джей Ді Вэнса про те, що він готовий стати президентом "у разі тяжкої трагедії" з Дональдом Трампом лише підігрів чутки.

Вчора Трамп написав у соцмережі, що він живий і "у житті не почувався краще". Однак це був лише запис в соцмережі.

За час "зникнення" Трампа фотокореспонденти опублікували кілька свіжих знімків президента США, але чутки від того не стихли.

