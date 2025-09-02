Цим колишнім високопосадовцем є Ілля Вітюк, якого звільнили з колишньої посади у травні 2024 року.

Колишній високопосадовець Служби безпеки України підозрюється у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у соціальній мережі Facebook.

НАБУ і САП викрили експосадовця СБУ

Зокрема, НАБУ і САП викрили колишнього посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Як повідомили УНІАН джерела у правоохоронних органах, йдеться про звільненого з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Іллю Вітюка.

Як відзначили в САП, у грудні 2023 року Вітюк придбав собі квартиру за 21,6 млн гривень та оформив її на члена сім’ї. Цікаво те, що за договором її вартість становить лише 12,8 млн гривень.

"Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП - від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги", - йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу надходили гроші за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. В САП додали, що кошти надходили від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.

"Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності", - сказано у повідомленні.

Також немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн гривень.

Реакція СБУ

Водночас, в СБУ відреагували на те, що співробітники НАБУ та САП оголосили підозру бригадному генералу Служби безпеки України Іллі Вітюку.

"СБУ сприймає такі дії, як відповідь на обґрунтоване затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що нещодавно СБУ викрила на торгівлі з РФ (ст. 111-2 Кримінального кодексу України) одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ, а іншого співробітника Бюро - затримала за державну зраду та передачу інформації до РФ (ст. 111 ККУ).

"На переконання СБУ, оголошення підозри Іллі Вітюку з боку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є помстою з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів", - наголошується у повідомленні.

В СБУ вважають, що підозру Вітюку оголошено саме після резонансних затримань представників Бюро, хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора року тому.

"За цей час співробітники НАБУ й САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, котре інкримінується І.Вітюку", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в СБУ зауважили, що приводом для відкриття кримінального провадження стала наявність квартири у його родини, яка нібито придбана за заниженою ціною за кошти, котрі нібито не було одержано в законний спосіб.

Водночас, як переконані в СБУ, слідство проігнорувало висновки багатьох експертиз, які спростували купівлю житла за заниженою ціною; проігнорувало висновок НАЗК, яке після проведення ретельних перевірок не знайшло ознак незаконного збагачення в родини І.Вітюка; проігнорувало ведення підприємницької діяльності дружини І.Вітюка та отримання нею законних та задекларованих доходів, за які було придбано житло для родини (підтверджено низкою державних експертиз); а також покази численних свідків, які попри тиск з боку слідства, спростовують версію сторони обвинувачення.

На переконання СБУ, є всі підстави говорити про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП на адресу співробітника СБУ.

"Зі свого боку, в тих кримінальних провадженнях, які стосуються співробітників НАБУ, СБ України й надалі працюватиме винятково у правовому полі, спираючись на ґрунтовну доказову базу та норми закону", - сказано у повідомленні.

Скандал з Вітюком - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, спочатку Іллю Вітюка було відсторонено від виконання посадових обов'язків на час перевірки інформації, яка була оприлюднена журналістами "Слідство-інфо", про купівлю його дружиною квартири преміум-класу на Печерську в Києві за понад 25 мільйонів.

1 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

