iPhone 17 Pro позбудеться версії на 128 гігабайтів, і, як наслідок, його початкова вартість зросте на 100 доларів.

Згідно зі звітом JP Morgan Chase, майже вся лінійка iPhone 17 збереже цінник на рівні торішніх iPhone 16 – всупереч очікуванням про подорожчання. Аналітики зазначають, що підвищення торкнеться лише iPhone 17 Pro – і то умовне.

Ще у 2017 році Apple негласно встановила "стандарт" ціни Pro-версій iPhone на рівні $999. Проте цього року Купертіно порушить сформовану традицію через поступову відмову від мінімального обсягу пам'яті в 128 ГБ.

За рахунок цього початкова ціна на iPhone 17 Pro виросте на ~100 доларів і становитиме 1099 доларів (~45 500 грн). Однак завдяки збільшенню базового сховища до 256 ГБ, ціна фактично відповідатиме iPhone 16 Pro.

Скільки коштуватимуть нові iPhone 17

iPhone 17 – $799 (без змін);

iPhone 17 Air – $899-$949;

iPhone 17 Pro – $1099 (+$100);

iPhone 17 Pro Max – $1199 (без змін).

На цей момент найбільший знак питання – це iPhone 17 Air. Хоча технічно він замінить собою модель Plus, це абсолютно новий форм-фактор, який може виправдати трохи вищу ціну.

Коли відбудеться презентація нових iPhone

В Apple підтвердили дату презентації флагманів серії iPhone 17 та інших "яблучних" новинок. В анонсі йдеться, що осіння презентація відбудеться 9 вересня о 20:00 за Києвом. Цього ж дня очікується прем'єра нового смарт-годинника Watch Series і навушників AirPods Pro 3.

Раніше журналісти зібрали 15 ключових нововведень в iPhone 17 Pro і його покращеній версії iPhone 17 Pro Max, які здатні утримати користувачів від покупки старих моделей і дочекатися презентації 9 вересня.

