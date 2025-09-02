Згідно зі звітом JP Morgan Chase, майже вся лінійка iPhone 17 збереже цінник на рівні торішніх iPhone 16 – всупереч очікуванням про подорожчання. Аналітики зазначають, що підвищення торкнеться лише iPhone 17 Pro – і то умовне.
Ще у 2017 році Apple негласно встановила "стандарт" ціни Pro-версій iPhone на рівні $999. Проте цього року Купертіно порушить сформовану традицію через поступову відмову від мінімального обсягу пам'яті в 128 ГБ.
За рахунок цього початкова ціна на iPhone 17 Pro виросте на ~100 доларів і становитиме 1099 доларів (~45 500 грн). Однак завдяки збільшенню базового сховища до 256 ГБ, ціна фактично відповідатиме iPhone 16 Pro.
Скільки коштуватимуть нові iPhone 17
- iPhone 17 – $799 (без змін);
- iPhone 17 Air – $899-$949;
- iPhone 17 Pro – $1099 (+$100);
- iPhone 17 Pro Max – $1199 (без змін).
На цей момент найбільший знак питання – це iPhone 17 Air. Хоча технічно він замінить собою модель Plus, це абсолютно новий форм-фактор, який може виправдати трохи вищу ціну.
Коли відбудеться презентація нових iPhone
В Apple підтвердили дату презентації флагманів серії iPhone 17 та інших "яблучних" новинок. В анонсі йдеться, що осіння презентація відбудеться 9 вересня о 20:00 за Києвом. Цього ж дня очікується прем'єра нового смарт-годинника Watch Series і навушників AirPods Pro 3.
Раніше журналісти зібрали 15 ключових нововведень в iPhone 17 Pro і його покращеній версії iPhone 17 Pro Max, які здатні утримати користувачів від покупки старих моделей і дочекатися презентації 9 вересня.