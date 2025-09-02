Вважається, що вперше по армії РФ новою зброєю вдарили у серпні минулого року.

Під час виставки озброєння MSPO 2025 в Польщі було вперше розкрито характеристики української ракети-дрона "Паляниця". На це звернув увагу військово-технічний портал Defense Express.

Як з’ясувалося, довжина ракети становить 3,5 м, тоді як розмах крил дорівнює 1,7 м. "Паляниця" важить 320 кг, з яких до 100 кг припадає на корисне навантаження. Максимальна дальність польоту ракети – 650 км. Висота польоту становить від 15 до 500 м.

"Паляниця" здійснює наведення та навігацію, використовуючи GPS та інерціальну систему. Для старту використовується твердопаливний прискорювач, після чого вмикається реактивний двигун.

Відео дня

Швидкість "Паляниці" досягає 900 км/год, що можна порівняти зі швидкістю російської крилатої ракети Х-101.

Вважається, що вперше по армії РФ новою зброєю вдарили у серпні минулого року. Проте наразі немає підтвердження реального бойового застосування "Паляниці".

Нова українська зброя

Нагадаємо, нещодавно в Мережу виклали фото українського МіГ-29 з новою вітчизняною керованою авіабомбою.

Передбачається, що український КАБ може здійснювати плануючий політ принаймні на 60 кілометрів. Вартість одного виробу становить приблизно 1,2 млн гривень.

А ще раніше було представлено іншу українську новинку – ракету, яка отримала назву "Довгий Нептун".

Вона може вражати цілі на відстані до 1000 кілометрів. Довжина ракети може становити 6 метрів. Таким чином, вона приблизно на 1,5 метра довша за базову версію "Нептуна".

Вас також можуть зацікавити новини: