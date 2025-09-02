Realme випустила найлегший у світі смартфон з батареєю 7000 мАг (фото)

Ще однією відмінною особливістю пристрою є максимальний захист IP69.

Компанія Realme представила новий телефон 15T, головною фішкою якого став великий акумулятор ємністю 7000 мАг. Обіцяють цілий день заряду при активному використанні. Максимальна потужність зарядки становить 60 Вт – для 50% заряду потрібно всього за 31 хвилину.

Крім того, новинка є "найлегшим телефоном на ринку" з настільки значним АКБ, зазначили в Realme. Важить пристрій 183 г, а його товщина всього 7,79 мм. Для порівняння, iPhone 16 Pro з батарейкою 3582 мАг важить 199 г при товщині 8,3 мм.

Ще однією відмінною особливістю є максимальний захист IP69. Струмені води високої температури та пил Realme 15T взагалі не страшні. За продуктивність відповідає чип Dimensity 6400 Max у парі з 8/12 ГБ LPDDR4X ОЗП і випарною камерою площею 6050 мм².

Відео дня

За характеристиками, Realme 15T телефон середнього класу: 6,57-дюймова AMOLED-панель з роздільною здатністю 1080p, частотою оновлення 120 Гц і яскравістю до 4000 ніт. Ззаду камера з головним модулем на 50 Мп і допоміжним на 2 Мп. Фронтальна камера також на 50 Мп. В якості ОС виступає Android 15 з оболонкою realme UI 6.0.

У 240 доларів оцінили молодшу версію Realme 15T з 8+128 ГБ пам'яті. Топова версія на 12+256 ГБ обійдеться в 285 доларів. Першою країною, де стартував продаж, стала Індія.

Нагадаємо, раніше фахівці визнали Realme GT 7 найавтономнішим смартфоном – принаймні з тих, що продаються на глобальному ринку. При середньому навантаженні телефон витримав рекордні 21 годину і 6 хвилин.

У 2025 році на ринку почали з'являтися телефони з батареями 8000 мАг і навіть 8300 мАг. А Realme і зовсім тизерить смартфон з акумулятором 15 000 мАг.

Вас також можуть зацікавити новини: