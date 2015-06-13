ДСНС: вся необхідна техніка для ліквідації пожежі перебуває на нафтобазі

Про це заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін. Він запевнив, що твердження представників БРСМ про те, що на території нафтобази немає пожежної техніки для ліквідації пожежі, є неправдивими.

Читайте такожГолова ДСНС: при першій можливості буде проведена пінна атака для гасіння нової пожежі на нафтобазі"Ми відвели лише малогабаритну техніку, яку неефективно на даному етапі застосовувати. Наразі на території бази перебуває 180 рятувальників та 40 од. пожежної техніки. Цього достатньо для того, аби утримувати ситуацію контрольованою", - заявив Микола Чечоткін.

За даними ДСНС, наразі готується пожежний танк Міноборони для проведення розчищення території і триває підготовка до проведення пінних атак.

Як повідомляв УНІАН,пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула ввечері 8 червня. За даними МОЗ, загинуло четверо осіб і 14 постраждало. 11 червня увечері секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов повідомив, що кількість загиблих зросла до 5 осіб.

Ліквідація пожежі досі триває.