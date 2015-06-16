Через негоду знеструмлено 96 населених пунктів у шести областях
08:48, 16 червня 2015Суспільство
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Вночі в результаті сильних дощів та шквалистих поривів вітру, через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач знеструмлено 96 населених пунктів у 6 областях.
REUTERS
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Вінницькій області знеструмлено 29 населених пунктів, у Львівській – 21, у Житомирській – 20, у Київській – 15, в Одеській – 6, у Черкаській – 5.
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До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Крім того, у Рівненській області через шквалисті пориви вітру у селі Іваничі Рівненського району частково пошкоджено покрівлі 10 приватних житлових будинків.
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