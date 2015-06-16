Через негоду знеструмлено 96 населених пунктів у шести областях

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Вінницькій області знеструмлено 29 населених пунктів, у Львівській – 21, у Житомирській – 20, у Київській – 15, в Одеській – 6, у Черкаській – 5.

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До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Крім того, у Рівненській області через шквалисті пориви вітру у селі Іваничі Рівненського району частково пошкоджено покрівлі 10 приватних житлових будинків.