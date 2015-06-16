У Києві попрощалися з рятувальниками, які загинули під час пожежі на нафтобазі (фотогалерея)

На території 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Києва сьогодні пройшла церемонія прощання з рятувальниками Андрієм Тарасенком, Антоном Басовським і Максимом Глазковим, які загинули під час пожежі на нафтобазі під Васильковом.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася ввечері 8 червня. Її ліквідація триває й досі. Загинули 5 осіб, ще 15 постраждали.

12 червня осередки пожежі на нафтобазі було ліквідовано, пожежники контролювали 100% території і охолоджували цистерни. Однак 13 червня пожежа на нафтобазі відновилась.