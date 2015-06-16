Глава Мінагропроду доручив новому керівнику Держрибагентства кардинально дерегулювати галузь

«Потенціал галузі дуже високий. Україна друга в Європі за площею водних поверхонь, у той же час за обсягом рибної продукції, яку ми отримуємо з цих площ, займаємо одне з останніх місць, — сказав Ярема Ковалів. — За умови реформування з використанням європейського досвіду дозволить збільшити вилови риби в 4-5 разів, це дасть можливість відмовитись від 80% імпорту».

У свою чергу Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко повідомив, що поставив перед Ковалівим 5 завдань щодо відродження рибної галузі.

«Рибна галузь переживає, напевно свої гірші часи. За попередні періоди скоріше запроваджували антиреформи, аніж реальні зміни. Не секрет, що сьогодні це чи не найбільш тіньова сфера. Тому перше завдання, яке ставиться перед агентством — це відкритість роботи та прозорість кадрової політики», — сказав очільник аграрного відомства на спільному брифінгу.

Другим завданням для нового керівництва, як наголосив міністр, «є створення умов аби в системі рибного господарства не було місця корупції, і це не просто боротьба з корупцією а достеменна зміна системи».

«Держрибагентство – вагомий інструмент у забезпеченні продовольчої безпеки країни. Відтак, третім пріоритетом має стати збільшення власного виробництва аквакультури та зниження імпортозалежності», - наголосив Олексій Павленко.

Четвертим завдання до очільника Держрибагентсва є дерегуляція галузі та радикальне зменшення дозвільних процедур, адже лише це стане основою для залучення в галузь інвестиції.

П’ятим завданням Міністр назвав наближення галузі до європейських стандартів. «На часі проведення реформ та запровадження європейської практики саме в питаннях контрольних, наглядових і квотних функцій», — підкреслив Олексій Павленко. «Він наголосив: «На виконання цих завдань в нас є один рік. Довше чекати ніхто не буде. Зміни потрібні галузі негайно».