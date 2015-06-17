Експерти назвали кращі місця для подорожей та сімейного відпочинку в Європі

Експерти авторитетного видавництва, що спеціалізується на випуску путівників, розмістили на першому місці рейтингу кращих місць в Європі ісландське місто Акюрейрі. Укладачі рейтингу рекомендують для відвідування місто в північній частині Ісландії туристам, які хочуть насолодитися природою або відправитися в похід, повідомляє CNN.

На другій позиції в рейтингу найбільш цікавих європейських місць розташувався німецький Лейпциг, а трійку лідерів замкнули португальські Азорські острови. У рейтинг також потрапив азербайджанський Баку.

Топ-10 кращих місць Європи виглядає наступним чином:

Акюрейрі, Ісландія

Лейпциг, Німеччина

Азорські острови, Португалія

Малага, Іспанія

Белград, Сербія

П'ємонт, Італія

Баку, Азербайджан

Амстердам, Нідерланди

Тромсе, Норвегія

Порту, Португалія

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Крім того, експерти опублікували рейтинг 10 кращих місць для відпочинку з дітьми. Його очолив англійський Кент, а також ірландське графство Керрі. На третьому місці розташувався Шварцвальд в Німеччині.

10 кращих місць для відпочинку з дітьми:

Кент, Англія, Великобританія

Графство Керрі, Ірландія

Шварцвальд (Чорний ліс), Німеччина

Будапешт, Угорщина

Форарльберг, Австрія

Аландські острови, Фінляндія

Ібіца, Іспанія

Нормандія, Франція

Скомер і Марлоу-Сендс, Уельс, Великобританія

Бохінь, Словенія