Експерти назвали кращі місця для подорожей та сімейного відпочинку в Європі
Видавництво Lonely Planet представило рейтинг найбільш цікавих місць у Європі, а також визначило кращі туристичні напрямки для сімейного відпочинку з дітьми.
Експерти авторитетного видавництва, що спеціалізується на випуску путівників, розмістили на першому місці рейтингу кращих місць в Європі ісландське місто Акюрейрі. Укладачі рейтингу рекомендують для відвідування місто в північній частині Ісландії туристам, які хочуть насолодитися природою або відправитися в похід, повідомляє CNN.
На другій позиції в рейтингу найбільш цікавих європейських місць розташувався німецький Лейпциг, а трійку лідерів замкнули португальські Азорські острови. У рейтинг також потрапив азербайджанський Баку.
Топ-10 кращих місць Європи виглядає наступним чином:
Акюрейрі, Ісландія
Лейпциг, Німеччина
Азорські острови, Португалія
Малага, Іспанія
Белград, Сербія
П'ємонт, Італія
Баку, Азербайджан
Амстердам, Нідерланди
Тромсе, Норвегія
Порту, Португалія
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Крім того, експерти опублікували рейтинг 10 кращих місць для відпочинку з дітьми. Його очолив англійський Кент, а також ірландське графство Керрі. На третьому місці розташувався Шварцвальд в Німеччині.
10 кращих місць для відпочинку з дітьми:
Кент, Англія, Великобританія
Графство Керрі, Ірландія
Шварцвальд (Чорний ліс), Німеччина
Будапешт, Угорщина
Форарльберг, Австрія
Аландські острови, Фінляндія
Ібіца, Іспанія
Нормандія, Франція
Скомер і Марлоу-Сендс, Уельс, Великобританія
Бохінь, Словенія