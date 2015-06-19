На Луганщину прибула комісія МВС для врегулювання ситуації з бійцями "Торнадо"

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області.

"19 червня до Сєвєродонецька прибула комісія Міністерства внутрішніх справ з метою оперативного врегулювати конфлікту та розслідування причин, які до нього призвели. До складу комісії входять заступники міністра внутрішніх справ та керівники департаментів внутрішньої, громадської безпеки та кадрового забезпечення", - йдеться в повідомленні.

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За даними ВЗГ, з підрозділом ведуться перемовини. "Представники комісії готові вислухати кожного бійця, розібратися з причинами конфлікту та прийняти рішення у рамках правового поля", - запевнили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня в Генпрокуратурі заявили, що вісім бійців роти "Торнадо" заарештовані за скоєння низки тяжких злочинів.

Так, за даними ГПУ, "досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" ГУ МВС України у Луганській області у період з січня до середини березня 2015 року з метою вчинення тяжких злочинів на території дислокації батальйону у Привіллі Луганської області, у тому числі незаконного позбавлення волі та викрадення місцевих жителів та їхнього катування, створив злочинну організацію з підлеглих. Учасники злочинної групи у підвалі утримували місцевих жителів та катували їх".

У свою чергу глава МВС Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо". "Службове розслідування на чолі з керівником департаменту внутрішньої безпеки вже розпочато... Хтось продовжить свою службу далі, хтось ні, хтось потрапить під судове переслідування, а хтось ні", - зазначив він.

При цьому особовий склад роти "Торнадо" відмовився виконувати вимоги слідчих і під погрозою застосування зброї не дав можливості провести обшуки за місцем розташування роти.

За інформацією МВС, бійці спецпідрозділу на місці своєї дислокації виставили бойову охорону.

Військовий прокурор Анатолій Матіос заявляв, що бійці "Торнадо" замінували периметр бази, виставили шість снайперських пар, поставили автоматичні гранатомети і замінували автомобіль при в'їзді на базу.