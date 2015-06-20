У Львові відбувається присвячений культурі та історії Донбасу форум

Головна мета форуму, який вже відбувався у Києві, – це не лише продемонструвати різноманіття і мистецьке багатство донецького регіону, але й налагодити діалог через мистецтво минулого і сучасного, через створення простору спілкування між регіонами сходу і заходу, пише Радіо Свобода.

У рамках форуму заплановано вісімдесят різноманітних мистецьких заходів упродовж двох тижнів - виставки картин художників, театральні вистави, показ фільмів, музична і літературна програми.

Однак такі культурні проекти для порозуміння між людьми мали відбуватись значно раніше: тоді, можливо б, не дійшло до такого конфлікту, наголосив професор зі США Гіроакі Куромія, який десять років прожив на Донбасі і досліджував цей регіон.

Читайте такожУ Києві відкрилася фотовиставка "Донбас: діти війни""Звісно, що це вплинуло б на розвиток ситуації в Україні, якби були такі проекти. Але в Україні завжди було так багато невирішених питань, що до культури було далеко. І тут раптом війна і виявилось, що вже занадто пізно, треба було раніше займатись порозумінням між людьми, щоб пізнавали один одного. Так, це – перший крок, і я цей початок вітаю, ніколи не є пізно", – наголосив професор.

Наступний культурний форум має відбутись у Харкові навесні наступного року. І вже жителям східного регіону свою культуру представлять митці Львова, Івано-Франківська, Тернополя.