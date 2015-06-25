Національне агентство зайнятості запрацює вже до кінця року

В Україні до кінця року має запрацювати Національне агентство зайнятості.

Про це заявив міністр соціальної політики Павло Розенко під час презентації концепції реформування служби зайнятості, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

За його словами, це агентство виконуватиме функції виконавчої дирекції Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Акцент у його практичній роботі робитиметься на активному посередництві і регулюванні ринку праці за допомогою новітніх інформаційних технологій, зазначив міністр, додавши, що також буде сформовано єдину електронну базу вакансій.

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„Не бюрократи, не чиновники в костюмах, а мобільна, активна і потужна сервісна служба з одною вимогою – надання якісних послуг для населення. Не командувати і керувати, а працювати… Зміняться підходи у роботі з зареєстрованими безробітними. Посилюється страховий принцип виплати допомоги з безробіття. Активніше підтримуватимуться підприємницькі ініціативи зареєстрованих безробітних”, - запевняє міністр.

За словами Розенка, Національне агентство зайнятості розширюватиме можливості працевлаштування громадян, застосовуватиме нові механізми підтримки молоді віком до 24 років (залучення випускників до роботи на умовах стажування за взірцями Німеччини і Румунії), сприятиме збереженню зайнятості людей, старших за 45 років. Активніше вирішуватимуться і питання зайнятості членів особистих селянських господарств, учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій, сказав він.

До функцій Національного агентства зайнятості буде також віднесено моніторинг випадків дискримінаційних обмежень, що містяться в оприлюднених вакансіях, з подачею цієї інформації до Державної служби з питань праці для відповідного реагування.

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Крім того, Мінсоцполітики і створюване Нацагентство зайнятості отримають функції прогнозування ситуації на ринку зайнятості, зокрема щомісячне публічне представлення оцінки ситуації на цьому ринку.

„Національне агентство зайнятості має запрацювати до кінця року. Сподіваємося на підтримку з боку Верховної Ради змін до законодавства, що регулює ринок праці в Україні”, - сказав міністр.