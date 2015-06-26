США: основні порушення прав людини в Україні 2014 року пов'язані з протестами в Києві, окупацією Криму і конфліктом на сході

Про це повідомив Державний департамент США у звіті про права людини у країнах світу, пише Радіо Свобода.

Рішення влади екс-президента Віктора Януковича вдатися до сили для розгону громадянського протесту в центрі Києва в лютому минулого року призвело до загибелі понад ста цивільних людей, «переважно внаслідок вогню снайперів сил спеціального призначення і спричинених цим численних травм», мовиться у звіті. Крім того, правоохоронні органи й «тітушки» били, викрадали, безпідставно затримували демонстрантів і журналістів.

Внаслідок окупації Росією Криму в лютому-березні понад 18 тисяч кримчан стали вимушеними переселенцями, а окупаційна влада Росії вчинила численні порушення прав людини, спрямовані в першу чергу проти національних і релігійних меншин, особливо проти кримських татар.

А бої між урядовими військами і підтримуваними Росією сепаратистами на сході України, що точаться від квітня 2014 року, дестабілізували регіон і призвели на кінець того року до смерті більш як 4 тисяч 700 цивільних людей. Дії сепаратистів також позбавили понад п’ять мільйонів людей доступу до освіти, системи охорони здоров’я, житла, можливості заробляти на життя і жити в умовах верховенства права, й змусили понад 1 мільйон людей виїхати з регіону, зазначається у звіті Держдепартаменту про становище з правами людини в Україні.

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Критика у зв’язку з агресією Росії проти України – окупацією Криму Росією і підтримкою проросійських сепаратистів на сході України – міститься і в російській частині звіту. Крім того, становищу в окупованому Росією Криму присвячений окремий розділ звіту.

Представляючи звіт, помічник держсекретаря США Том Маліновскі нагадав, зокрема, що Росія, заперечуючи свою причетність до конфлікту на сході України, продовжує утримувати під вартою українців на своїй території, зокрема, депутата парламенту Надію Савченко.

Як іще один приклад порушень прав людини в Росії він назвав намагання російської влади ліквідувати внутрішні дискусії щодо її інтервенції в Україні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що турецька моніторингова група, яка здійснила неофіційний візит в окупований Крим з 27 по 30 квітня поточного року з метою оцінки стану кримських татар на півострові, виявила численні порушення прав кримських татар і інших жителів півострова.