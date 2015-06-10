Україна офіційно повідомила Раді Європи про окупацію своїх територій Росією

Про цей йдеться у зверненні постійного представника України у Страсбурзі Миколи Точицького до керівництва Ради Європи, датованого 5 червня.

У зверненні Україна пояснила причину призупинення виконання зобов'язань щодо низки статей Європейської конвенції з прав людини на територіях, які знаходяться під російською окупацією.

"У зв'язку з анексією та тимчасовою окупацією Російською Федерацією невід'ємної частини України, Автономної республіки Крим та міста Севастополь, що є результатом збройної агресії проти України, Російська Федерація повністю відповідальна за дотримання прав людини та впровадження відповідних договорів на анексованій та тимчасово окупованій території", - йдеться у зверненні.

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При цьому у зверненні наголошується, що "в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України - що включає одночасно регулярні Збройні сили Російської Федерації та незаконні збройні формування, які керуються, контролюються та фінансуються Російською Федерацією - з квітня 2014 року Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України та Збройними силами України проводиться антитерористична операція на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України".

У зверненні зазначається, що АТО є частиною невід'ємного права України на індивідуальний самозахист проти агресії у відповідності до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявляє, що стандарти РЄ в Україні застосовуються, як і раніше.

«Вчора міністр закордонних справ України Павло Клімкін поінформував мене, що, враховуючи надзвичайну ситуацію в країні, влада України вирішила застосувати статтю 15 Європейської конвенції з прав людини, щоб мати можливість реалізувати заходи з відступу від деяких прав, закріплених у конвенції. Стандарти Ради Європи, як і раніше, застосовуються в Україні”, - наголосив Ягланд.

Він зазначив, що це рішення не заважає Європейському суду з прав людини розглядати заяви щодо України. «Суд буде оцінювати в конкретних випадках, чи були виправдано виконані заходи відступу з точки зору загроз, до яких був застосований відступ. Так само, відступ не призведе до яких-небудь істотних змін у проектній діяльності Офісу Ради Європи в Києві”, - пояснив Ягланд.