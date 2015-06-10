Україна офіційно повідомила Раді Європи про окупацію своїх територій Росією
Постійне представництво України при Раді Європи офіційно повідомило керівництво РЄ про окупацію Криму та частини Донбасу Російською Федерацією.
Про цей йдеться у зверненні постійного представника України у Страсбурзі Миколи Точицького до керівництва Ради Європи, датованого 5 червня.
У зверненні Україна пояснила причину призупинення виконання зобов'язань щодо низки статей Європейської конвенції з прав людини на територіях, які знаходяться під російською окупацією.
"У зв'язку з анексією та тимчасовою окупацією Російською Федерацією невід'ємної частини України, Автономної республіки Крим та міста Севастополь, що є результатом збройної агресії проти України, Російська Федерація повністю відповідальна за дотримання прав людини та впровадження відповідних договорів на анексованій та тимчасово окупованій території", - йдеться у зверненні.
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При цьому у зверненні наголошується, що "в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України - що включає одночасно регулярні Збройні сили Російської Федерації та незаконні збройні формування, які керуються, контролюються та фінансуються Російською Федерацією - з квітня 2014 року Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України та Збройними силами України проводиться антитерористична операція на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України".
У зверненні зазначається, що АТО є частиною невід'ємного права України на індивідуальний самозахист проти агресії у відповідності до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй.
Як повідомляв УНІАН, Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявляє, що стандарти РЄ в Україні застосовуються, як і раніше.
«Вчора міністр закордонних справ України Павло Клімкін поінформував мене, що, враховуючи надзвичайну ситуацію в країні, влада України вирішила застосувати статтю 15 Європейської конвенції з прав людини, щоб мати можливість реалізувати заходи з відступу від деяких прав, закріплених у конвенції. Стандарти Ради Європи, як і раніше, застосовуються в Україні”, - наголосив Ягланд.
Він зазначив, що це рішення не заважає Європейському суду з прав людини розглядати заяви щодо України. «Суд буде оцінювати в конкретних випадках, чи були виправдано виконані заходи відступу з точки зору загроз, до яких був застосований відступ. Так само, відступ не призведе до яких-небудь істотних змін у проектній діяльності Офісу Ради Європи в Києві”, - пояснив Ягланд.