В Раді вважають, що заохотити громади до об’єднання може вирішення земельного питання

У цьому переконаний народний депутат, член парламентської групи «Партія Відродження» Олег Кулініч.

За його словами, одним із основних таких стимулів є земля, а саме - надання права вже об’єднаним громадам вільно розпоряджатися нею. Як уточнив Кулініч, законопроект, який це передбачає, ще в cічні був зареєстрований у Верховній Раді (№ 1159). Втім у сесійній залі його досі не розглядали.

«Не секрет, що він активно блокується Держгеокадастром, та керівництвом Верховної Ради. Кожного разу на погоджувальній раді представники депутатської групи «Партія Відродження», наполягають на розгляді цього важливого законопроекту», - заявив під час виступу з трибуни парламенту депутат Олег Кулініч.

Депутат переконаний, щоб змінити ситуацію та надати громадам стимули для об’єднання і вирішити нарешті питання з землею, а для цього потрібна політична воля Уряду та керівництва Верховної Ради.

«Люди на місцях не вірять в те, що щось може бути дороблене до кінця», додає народний депутат, хоча в результаті реформи мали б відчути покращення якості адміністративних послуг, збільшення місцевих бюджетів, соціальних видатків.

«Для того, щоб реформа запрацювала, необхідно впроваджувати її на прикладі пілотної області, або пілотних районів в кожній області і показувати на реальних прикладах всі переваги децентралізації - відремонтовані дороги, доступність та якість адміністративних послуг, збільшені бюджети. А не ламати всю систему місцевого самоврядування через коліно», - підкреслив народний депутат.