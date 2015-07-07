У Черкасах до Дня Незалежності демонтують комуністичну символіку та перейменують 160 вулиць

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської міськради, таке рішення сьогодні на черговій сесії ухвалила Черкаська міськрада.

Згідно з документом, департамент архітектури і містобудування має скласти перелік будівель і споруд, де встановлена комуністична і нацистська символіка. А також розробити графік демонтажу цієї символіки до 24 серпня, Дня Незалежності України.

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Як зазначено у рішенні, до комуністичної символіки депутати зараховували будь-яке зображення державної емблеми СРСР - серпа і молота, п’ятикутної зірки, зображення Леніна та інших партійних і державних діячів СРСР, а також символи нацистського режиму.

Рішення міськради також передбачає встановлення на місці демонтованих символів тоталітарних режимів державної символіки України за кошти власників чи утримувачів будівель.

Крім того, у Черкасах 6 липня розпочалася ревізія міста на наявність комуністичної символіки та пам’ятників радянським діячам. Перевіряють черкаські школи і дитсадки, медичні заклади, житлові будинки та підприємства. Також їх перевірять на предмет того, чи не прославляють вони комуністичне й тоталітарне минуле. Профільні департаменти Черкаської міськради перелік таких об’єктів мають подати вже наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 квітня ухвалила Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні й заборону пропаганди їх символіки».

Законом забороняється публічне використання і пропаганда символіки таких режимів, встановлюється обов'язок перейменувати населені пункти, установи, організації, торгові марки тощо.

Закон набув чинності 21 травня.