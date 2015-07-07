У Одесі викрито шахрайку, яка привласнила понад 112 тисяч гривень громадян

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, встановлено, що 39-річна жінка, під приводом продажу меблів, брала у покупців заставу в розмірі 80% від вартості покупки, але свої зобов'язання так і не виконала.

Власниця торговельного об'єкта переконувала клієнтів, що поставки меблів здійснюються в її магазин безпосередньо від виробника. Громадяни вибирали за каталогом товар, укладали договори купівлі-продажу та здійснювали передоплату. При цьому продавець гарантувала доставку замовлених предметів інтер'єру в місячний термін.

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Після закінчення зазначеного терміну, покупці, не отримавши оплачений товар, дзвонили підприємниці. Вона посилалася на затримки від постачальників, відсутність повної комплектації товару і погані погодні умови.

«Одному з постраждалих жінка повідомила, що вже готова була привезти диван, але потрапила в ДТП ... Втративши довіру до власниці магазину, люди звернулися до міліції», - розповіли у відділі.

Під час розслідування з'ясувалося, що на завод, де нібито виготовляли меблі заявників, таких замовлень не надходило. Більше того, жінка, яка представлялася підприємцем, в договорах вказувала чужі анкетні дані. Таким чином, зловмисниця заволоділа понад 112 тис. грн клієнтів. У главку зазначили, що сума збитку не є остаточною, оскільки заяви від ошуканих громадян продовжують надходити до міліції.

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Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження на підставі ч.1, 2 ст. 190 (шахрайство) КК України. Підозрюваній обрано запобіжний захід - домашній арешт.