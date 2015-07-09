Перший логістичний центр з харчами на лінії розмежування запрацює вже за два тижні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Говорячи про переміщення товарів на тимчасово окуповану частину Донеччини, Жебрівський нагадав, що за завданням президента України створюватимуться так звані логістичні центри, де не буде підакцизних товарів, але продаватимуться продукти харчування та ліки для жителів таких територій.

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Таким чином, сказав Жебрівський, “ми намагатимемося зменшити причину нелегального перевезення товарів на територію, тимчасово не контрольовану українською владою”.

За словами Жебрівського, логістичні центри знаходитимуться “між “нульовим” кордоном і КПВВ (контрольний пункт в'їзду-виїзду)”. “Тобто, не потрібна буде перепустка на територію, контрольовану українською владою. Тобто, приберемо відсотків 30 мінімум черг”, - додав він.

Як сказав Жебрівський, він “уже пообіцяв президенту, що перший логістичний центр буде за два тижні”. Жебрівський додав, що центр працюватиме “у тестовому режимі”.

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Він зауважив, що в логістичному центрі працюватимуть прикордонники, фіскальна служба, співробітники міліції та СБУ. “Це буде недалеко від КПВВ, але без перетину КПВВ”, - сказав Жебрівський і додав, що продавцям радитимуть “не продавати дорого”.

Як зауважив Жебрівський, логістичні центри планується відкрити у Кураховому, Артемівську, поблизу залізниці в Горлівці.