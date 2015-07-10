В окупованому Криму на трасі Сімферополь-Ялта перекинувся танк (фото, відео)

У анексованому Росією Криму неподалік від села Перевальне перекинувся танк.

Про це повідомляє місцевий сайт "АН-Крым".

"Через нез'ясовані причини танк, який доставляли в одну з військових частин, з'їхав із трала і перекинувся у кювет, де лежить догори гусеницями", - йдеться у повідомленні.

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Також, за словами очевидців, у даний момент співробітники ДАІ не пропускають водіїв на автомобільну трасу Сімферополь-Ялта.

За їх словами, на обох пунктах водіїв зупиняють і розвертають автомобілі назад у місто.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року, ігноруючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим.

16 березня за військової й політичної підтримки РФ у Криму відбувся неконституційний референдум про самовизначення. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% з числа тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.