Поранений у голову під час стрілянини в Мукачеві живий, але шанс вижити мінімальний

10:35, 12 липня 2015
Суспільство
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Цивільна особа, яка була поранена під час стрілянини в Мукачеві,  підключена до апаратів штучного дихання. Інформація про те, що людина померла, не відповідає дійсності.

REUTERS

Таку інформацію підтверджують у Мукачівській центральній районній лікарні, передає Mukachevo.net.

Читайте такожМер Мукачева закликав містян не панікувати, але бути пильнимиСтан потерпілого - стабільно важкий. Скоріш за все, цивільний не виживе, хоча лікарі роблять максимально все можливе, що від них залежить.

Інші потерпілі йдуть на поправку. Прооперовано міліціонера, що отримав кулю в стегно.

Наразі, у Мукачівській центральній районній лікарні перебувають 8 пацієнтів, які стали жертвами стрілянини у Мукачеві вчора. Всього їх було 11, однак одного перевели в Ужгород, а ще 2 - на амбулаторному лікуванні.

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