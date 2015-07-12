Поранений у голову під час стрілянини в Мукачеві живий, але шанс вижити мінімальний

Таку інформацію підтверджують у Мукачівській центральній районній лікарні, передає Mukachevo.net.

Читайте такожМер Мукачева закликав містян не панікувати, але бути пильнимиСтан потерпілого - стабільно важкий. Скоріш за все, цивільний не виживе, хоча лікарі роблять максимально все можливе, що від них залежить.

Інші потерпілі йдуть на поправку. Прооперовано міліціонера, що отримав кулю в стегно.

Наразі, у Мукачівській центральній районній лікарні перебувають 8 пацієнтів, які стали жертвами стрілянини у Мукачеві вчора. Всього їх було 11, однак одного перевели в Ужгород, а ще 2 - на амбулаторному лікуванні.