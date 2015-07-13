Окупанти Криму побачили небезпеку у проведенні Всесвітнього конгресу кримських татар
Ільясов заявив, що 25 липня буде проведено розширений форум за участю громадськості, щоб обговорити "ситуацію, яка склалася".
Заступник голови так званої Держради окупованого Криму Ремзі Ільясов назвав «небезпечним заходом» запланований до проведення з 31 липня по 2 серпня 2015 року в Анкарі Всесвітнього конгресу кримських татар.
Про це він заявив на зустрічі з кримсько-татарської громадськістю в Керчі, передає сайт окупантів Крыминформ.
За словами Ільясова, "конгрес на папері" існує 6 років.
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«Ряд критиків і в діаспорі, і в національному русі говорили, що його треба скликати, переобрати або просто закрити. Навіщо його зараз проводити, коли він нічого не робить? Я вважаю, що мета буде одна – когось переобрати головою, щоб отримати в свої руки формальний ресурс – від імені організації робити якісь заяви», - зазначив він.
Ільясов заявив, що 25 липня буде проведено розширений форум за участю громадськості, щоб обговорити ситуацію, що склалася, у тому числі пов'язану з проведенням майбутнього Всесвітнього конгресу кримських татар.
«Ми знаємо, які можуть очікувати кримських татар, які в Криму живуть, наслідки цього конгресу. Нічого хорошого нам від цього чекати не треба. Участь у конгресі, де будуть засуджувати твоїх співвітчизників і паплюжити свою країну, твій Крим, я б не хотів», - підсумував він.
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Нагадаємо, рішення про проведення Всесвітнього конгресу кримських татар було ухвалене за підсумками засідання платформи кримськотатарських організацій Туреччини, яке проходило в Анкарі. Ще в лютому 2015 року 43 кримськотатарські організації Туреччині вирішили об'єднати свої зусилля і співпрацювати в рамках єдиної платформи.
Національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв припустив, що у делегатів конгресу можуть виникнути труднощі з поверненням на півострів, а голова кримськотатарського Меджлісу заявив, що ФСБ Росії намагається дискредитувати конгрес.