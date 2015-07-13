Окупанти Криму побачили небезпеку у проведенні Всесвітнього конгресу кримських татар

Заступник голови так званої Держради окупованого Криму Ремзі Ільясов назвав «небезпечним заходом» запланований до проведення з 31 липня по 2 серпня 2015 року в Анкарі Всесвітнього конгресу кримських татар.

Про це він заявив на зустрічі з кримсько-татарської громадськістю в Керчі, передає сайт окупантів Крыминформ.

За словами Ільясова, "конгрес на папері" існує 6 років.

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«Ряд критиків і в діаспорі, і в національному русі говорили, що його треба скликати, переобрати або просто закрити. Навіщо його зараз проводити, коли він нічого не робить? Я вважаю, що мета буде одна – когось переобрати головою, щоб отримати в свої руки формальний ресурс – від імені організації робити якісь заяви», - зазначив він.

Ільясов заявив, що 25 липня буде проведено розширений форум за участю громадськості, щоб обговорити ситуацію, що склалася, у тому числі пов'язану з проведенням майбутнього Всесвітнього конгресу кримських татар.

«Ми знаємо, які можуть очікувати кримських татар, які в Криму живуть, наслідки цього конгресу. Нічого хорошого нам від цього чекати не треба. Участь у конгресі, де будуть засуджувати твоїх співвітчизників і паплюжити свою країну, твій Крим, я б не хотів», - підсумував він.

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Нагадаємо, рішення про проведення Всесвітнього конгресу кримських татар було ухвалене за підсумками засідання платформи кримськотатарських організацій Туреччини, яке проходило в Анкарі. Ще в лютому 2015 року 43 кримськотатарські організації Туреччині вирішили об'єднати свої зусилля і співпрацювати в рамках єдиної платформи.

Національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв припустив, що у делегатів конгресу можуть виникнути труднощі з поверненням на півострів, а голова кримськотатарського Меджлісу заявив, що ФСБ Росії намагається дискредитувати конгрес.